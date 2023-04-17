Erman Toroğlu: "Beşiktaş iyi oynamadı"

Sabah yazarı Erman Toroğlu, 0-0 biten Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Erman Toroğlu: 'Beşiktaş iyi oynamadı'
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17 Nisan 2023 10:36
Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, 0-0 sona eren Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası bir yazı kaleme aldı.

İşte Toroğlu'nun yazısından öne çıkanlar;

"Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un veya Hadziahmetovic'in olmaması bir etken değil. Beşiktaş iyi oynamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe maçını kazandı, 1 kişi eksik oynadı ama Fenerbahçe verdi o maçı. Siyah-beyazlılar orta alanda çok hata yapıyor. 

ABOUBAKAR'A TAM MARKAJ

Trabzonspor'un teknik direktörü, Beşiktaş'ı iyi tahlil etmiş ve rakibini kilitledi. Pas bağlantılarını kesti, Redmond'a adam bağlamış,
Aboubakar'a tam markaj yaptı 40 metrede, hiç bırakmadı. İhsan Derelioğlu iyi hazırlamış takımı."
 
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