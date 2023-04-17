Erman Toroğlu: 'Beşiktaş iyi oynamadı'



Trabzonspor'un teknik direktörü, Beşiktaş'ı iyi tahlil etmiş ve rakibini kilitledi. Pas bağlantılarını kesti, Redmond'a adam bağlamış,

Aboubakar'a tam markaj yaptı 40 metrede, hiç bırakmadı.

İhsan

Derelioğlu iyi hazırlamış takımı."





Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, 0-0 sona eren Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası bir yazı kaleme aldı."Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un veya Hadziahmetovic'in olmaması bir etken değil. Beşiktaş iyi oynamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe maçını kazandı, 1 kişi eksik oynadı ama Fenerbahçe verdi o maçı. Siyah-beyazlılar orta alanda çok hata yapıyor.