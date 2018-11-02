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Erman Toroğlu: "Beşiktaş, Fenerbahçe kazansın ister"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Beşiktaş, Fenerbahçe kazansın ister'
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02 Kasım 2018 20:32
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında görüşlerini paylaştı.

Erman Toroğlu, Beşiktaş cephesinin bu maçı Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyeceğini ifade etti. İşte o sözler...

"FENERBAHÇE KAZANSIN İSTERLER"

"Fenerbahçe'nin kaybedecek neyi var? Hayatta en korkulacak insan kaybedecek bir şeyi olmayan insandır. Beşiktaş, Fenerbahçe kazansın ister. Bomba Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçeli oyuncuların elinde değil. Fenerbahçe zaten ölmüş, bir hafta evvel Ankaragücü'nden 3 yemiş"



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