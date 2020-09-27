Erman Toroğlu: 'Belhanda ve Arda, 1 oyuncu ediyor'

Erman Toroğlu, 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı.



İŞTE TOROĞLU'NUN SÖZLERİ...



Fenerbahçe bence iyi götürüyor, Galatasaray kendine göre oynamıyor, Galatasaray 10 kişi oynuyor. Sahaya bakıyorum, Fenerbahçe orta sahası istediğini yapıyor, istediği şekilde oynuyor, şu anda da iyi gidiyorlar. Galatasaray hakikaten 10 kişi, Belhanda ile Arda Turan 1 oyuncu gibi oynuyor. Fatih Terim ikisinden birini çıkarır ve orta sahaya Etebo'yu alıp, Emre Kılınç'ı sola alırsa düzeltir yoksa Fenerbahçe başına iş açar. Fenerbahçe topu biraz daha iyi kullansa, pozisyon yakalayacak. Taylan Antalyalı orta sahada tek kalıyor, enteresan işler yapmaya başladı, her an atılabilir. Hamal falan dedik de bu kadar hamal değil. Belhanda ile Arda bel kıvıracak, Antalyalı koşacak! Yok ya.



Böyle devam ederse Galatasaray'da biri atılır. Şu görüntüde bence Arda'yı alıp, Belhanda ile devam etmeli. İlla Arda'yı kaptan çıkarmak için bu takımı kurduysa, maçı mı alması lazım, yoksa Arda'yı mı öne atması lazım? Arda'yı öne atmaya devam ederse, maçı kaybeder. Luyindama ile Marcao'ya çok iş düşüyor, bir tek Antalyalı çırpınıyor.



Yağmur mu yağdı, kar mı yağdı? Bu zeminin hali ne?



Deniz Türüç görünmüyor ama çalışıyor, Belhanda ve Arda gibi değil. Deniz Türüç çalıştığı için diğerleri pozisyona giriyor. Fenerbahçe'de sahte oynayan var mı? Yok, bulamıyorum.



Ali Palabıyık şu ana kadar iyi, çok da zorlamadılar.



