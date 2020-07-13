Erman Toroğlu: "Başakşehir'e afyon koklatmışlar gibi"

Erman Toroğlu, Konyaspor - Başakşehir maçındaki sürpriz sonucu yorumladı.

Haber; Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Başakşehir'e afyon koklatmışlar gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 21:58
Erman Toroğlu, Başakşehir'in Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasıyla ilgili yorumlarda bulundu.

Sürpriz sonucu değerlendiren Toroğlu, "Ne Konyaspor'u ne de Başakşehir'i böyle gördüm. Başakşehir, umduğum bir Başakşehir değil, bir başka Başakşehir. Başakşehir'in bir özelliği vardı, bugüne kadar yük 11 futbolcuya bölünüyordu, bugün o yükü bölemediler. Başakşehir sanki afyon koklatmışlar gibi, bir tuhaf." dedi.

"OYUNCULARA CEZA VERİRİM"

Konyaspor'da oyuncuların önceki haftalardan çok iyi oynadığını belirten yorumcu, "Konyaspor yöneticisi olsam oyunculara ceza veririm, bugüne kadar neredeydiniz diye." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MAÇTA BÖYLE GÖRMEDİM"

Başakşehir'de oyuncuların iyi durumda olmadığını kaydeden Erman Toroğlu, "Başakşehir'i hiçbir maçında böyle görmedim, herhalde havaya girmişler." diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için