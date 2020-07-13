Erman Toroğlu: 'Başakşehir'e afyon koklatmışlar gibi'

Erman Toroğlu, Başakşehir'in Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasıyla ilgili yorumlarda bulundu.



Sürpriz sonucu değerlendiren Toroğlu, "Ne Konyaspor'u ne de Başakşehir'i böyle gördüm. Başakşehir, umduğum bir Başakşehir değil, bir başka Başakşehir. Başakşehir'in bir özelliği vardı, bugüne kadar yük 11 futbolcuya bölünüyordu, bugün o yükü bölemediler. Başakşehir sanki afyon koklatmışlar gibi, bir tuhaf." dedi.



"OYUNCULARA CEZA VERİRİM"



Konyaspor'da oyuncuların önceki haftalardan çok iyi oynadığını belirten yorumcu, "Konyaspor yöneticisi olsam oyunculara ceza veririm, bugüne kadar neredeydiniz diye." ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR MAÇTA BÖYLE GÖRMEDİM"



Başakşehir'de oyuncuların iyi durumda olmadığını kaydeden Erman Toroğlu, "Başakşehir'i hiçbir maçında böyle görmedim, herhalde havaya girmişler." diye konuştu.



