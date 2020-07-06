Erman Toroğlu: 'Bafetimbi Gomis'i kim gönderdi?'

'ın'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Bafetimbi Gomis'i hatırlattı.Fransız oyuncunun takımda tutulamamasının büyük hata olduğunu kaydeden Toroğlu, "." dedi.Galatasaray'da bu sezon Gomis'ten daha iyi performans vermesi beklenen Falcao, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 11 Süper Lig maçını kaçırdı.Bafetimbi Gomis, 2017-18 sezonunda Galatasaray'da 40 maça çıkmış ve 32 gol, 6 asistlik performansla şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.