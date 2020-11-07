Erman Toroğlu: '%100 elle oynadı diyemiyorum'

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Ali Şansalan'ın verdiği karar damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısına Fenerbahçe adına Pelkas'ın attığı golden önce Valencia'nın elle oynadığının VAR ile tespit edilerek golün iptal edilmesi kararı tartışma yarattı.



Erman Toroğlu ise tartışma yaratan pozisyonu değerlendirdi ve "%100 elle oynama diyemem" dedi.



FENERBAHÇE GAZA BASACAK



"Fenerbahçe pres yapmıyor, Konyaspor'u arkada bırakıyor, rahat topla çıkmalarını sağlıyor. Ancak savunma derinliğini iyi yapıyorlar. Konyaspor zor pozisyon bulur gibi görünüyor. İkinci yarı Fenerbahçe mutlaka gaza basacak. Belki de Erol Bulut bunu kasıtlı yapıyor. Başta sabun gibi erimiyor, ısınıyor ve sonra gaza basıyorlar. Konyaspor baskı yapacaktır. Baskı karşısında Fenerbahçe açık veriyor. Maçı kazanmak için o riski alacaksın."



%100 KOLLA OYNADI DİYEMİYORUM



Hakem +5 verdi, o süre bitti +2,5 daha oynandı. Hakemin koşarken vücut diline baktım, hakem penaltı pozisyonunda kalmış. Golde Pelkas'ın vuruşu mükemmeldi. Ancak golden evvel bir Fenerbahçeli futbolcunun top göğsünün sağ tarafına geliyor, o sırada oyuncunun eli açılıyor. Topun şiddeti ve gelişine göre değerlendirme yapıyorum; %100 kolla oynadı diyemiyorum. Kola gelmedi fikrim daha fazla. Ancak yayıncı kuruluşun görüntüleri rezalet ötesi. Bu pozisyon İngiltere ve Almanya'da olsa ikinci görüntüden pozisyonu anlardık.



FARKLI BİR AÇI VARSA..



"Bizim görmediğimiz farklı bir açı varsa, doğru karar vermiş olabilirler. Ancak bence bizim izlediğimiz görüntülere göre verdiler. Zaten hakemin vücut dili değişti, aklı penaltıda kaldı.



GERÇEKTEN ÇOK ZOR POZİSYON



Gol pozisyonu gerçekten zor, %100 bir şey diyemiyorum. Bu pozisyonu hakem göremeyebilir ama bizdeki görüntü çamur. Almanya ve İngiltere'de olsa kaliteli çekimle işi anlardık. Bana top eline değmedi gibi geldi ama bilemiyorum. Maç bu pozisyonla bitse ne olacak? Lig şampiyonluğu bu maçla belirlense ne olacak? Nasıl yayın yapıyorsun abi? Bu çamur yayına iyi paralar alıyorsun.







