Erman Özgür: "Galatasaray'da kriter takım savunması"

Spor yorumcusu Erman Özgür, Galatasaray'ın Altay ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erman Özgür: 'Galatasaray'da kriter takım savunması'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2021 12:50
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrasında Erman Özgür, Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

İşte Özgür'ün yorumları;

"ÜSTÜNE GELEN TAKIMLARA ÇOK POZİSYON VERİYOR"

"Futbol bir beceri işi. Oyunu iki yönlü oynamak başarılı olmak konusunda çok önemli. Galatasaray ikinci golü buldu ama penaltıdan önce Muslera'nın üst üste kurtardığı pozisyon var. Galatasaray, üzerine çok oyuncuyla gelen takımlara karşı çok pozisyon veren bir takım görüntüsünde oldu."

"KRİTER TAKIM SAVUNMASIDIR"

"Galatasaray'ın stoper kalitesi, önlerinde Berkan'ın oynayışını hep konuşuyoruz ama bunlar tek başına bir kriter değil. Kriter takım savunmasıdır. Galatasaray skoru aldığında bile oyunu 5-10 dakika kontrol edip, iç saha takımı gibi güçlü oyun sergileyemiyor."

"ALTAY PUANI HAK ETTİ"

"Altay, Galatasaray'ın çok gerisinde olmasına, iyi oyuncularını çıkartmasına rağmen puanı hak etti."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.