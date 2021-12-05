Erman Özgür: 'Galatasaray'da kriter takım savunması'

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşma sonrasında Erman Özgür, Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulundu.



İşte Özgür'ün yorumları;



"ÜSTÜNE GELEN TAKIMLARA ÇOK POZİSYON VERİYOR"



"Futbol bir beceri işi. Oyunu iki yönlü oynamak başarılı olmak konusunda çok önemli. Galatasaray ikinci golü buldu ama penaltıdan önce Muslera'nın üst üste kurtardığı pozisyon var. Galatasaray, üzerine çok oyuncuyla gelen takımlara karşı çok pozisyon veren bir takım görüntüsünde oldu."



"KRİTER TAKIM SAVUNMASIDIR"



"Galatasaray'ın stoper kalitesi, önlerinde Berkan'ın oynayışını hep konuşuyoruz ama bunlar tek başına bir kriter değil. Kriter takım savunmasıdır. Galatasaray skoru aldığında bile oyunu 5-10 dakika kontrol edip, iç saha takımı gibi güçlü oyun sergileyemiyor."



"ALTAY PUANI HAK ETTİ"



"Altay, Galatasaray'ın çok gerisinde olmasına, iyi oyuncularını çıkartmasına rağmen puanı hak etti."





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