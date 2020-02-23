Erling Haaland'dan Sörloth'a kral mesajı

Trabzonspor'un durdurulamayan gol makinesi Alexander Sörloth'a, Avrupa'da durdurulamayan bir başka vatandaşı Erling Haaland'dan mesaj geldi.
Norveç Milli Takımı'nda da birlikte boy göstereceği Sörloth'a Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yaptığı yorumda 'Kuzeyin Kralı' ifadelerini kullandı.
Bundesliga'da Dortmund formasıyla harikalar yaratan 19 yaşındaki Haaland takımıyla çıktığı 5 lig maçında 8 gol atarken, Sörloth ise ligde 19. kez ağları sarstı.
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Norveç Milli Takımı'nda da birlikte boy göstereceği Sörloth'a Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yaptığı yorumda 'Kuzeyin Kralı' ifadelerini kullandı.
Bundesliga'da Dortmund formasıyla harikalar yaratan 19 yaşındaki Haaland takımıyla çıktığı 5 lig maçında 8 gol atarken, Sörloth ise ligde 19. kez ağları sarstı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın