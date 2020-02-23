Erling Haaland'dan Sörloth'a kral mesajı

Dortmund'un 19 yaşındaki yıldız Erling Haaland, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a Kuzeyin Kralı mesajı gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Erling Haaland'dan Sörloth'a kral mesajı
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23 Şubat 2020 00:28
Trabzonspor'un durdurulamayan gol makinesi Alexander Sörloth'a, Avrupa'da durdurulamayan bir başka vatandaşı Erling Haaland'dan mesaj geldi.

Norveç Milli Takımı'nda da birlikte boy göstereceği Sörloth'a Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yaptığı yorumda 'Kuzeyin Kralı' ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da Dortmund formasıyla harikalar yaratan 19 yaşındaki Haaland takımıyla çıktığı 5 lig maçında 8 gol atarken, Sörloth ise ligde 19. kez ağları sarstı.



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