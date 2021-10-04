Erling Haaland: "Türkiye maçında yokum"

Erling Haaland'ın Norveç milli takım kampına katılmayacağı netlik kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Erling Haaland: 'Türkiye maçında yokum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2021 13:15
Erling Haaland, Norveç milli takımının kritik Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacağını açıkladı.

Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Dortmudn Teknik Direktörü Marco Rose, "Erling Haaland'ın sakatlığı var. Ağrıları hala yoğun biçimde devam ediyor. Tedavi çabalarımız sonuç vermedi. Hafta boyunca kendini denedi ancak olmayacak." dedi.

"MİLLİ MAÇLAR İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ"

Alman teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle son 3 maçımızda oynayamadı. Onu milli maçlar için Norveç'e göndermeyeceğiz. Burada kalacak ve tedavisine devam edecek. Önümüzdeki süreci yüzde 100 sağlıklı hale gelebilmesi için geçirecek. Aynı zamanda bu süreçte kaslarını dinlendirecek." ifadelerini kullandı.

"EN ERKEN 16 EKİM'DE DÖNEBİLİR"

Rose, "Haaland, en erken 16 Ekim'deki Mainz maçında forma giyebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ALEXANDER SÖRLOTH DA YOK

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımımız ile 8 Ekim'de kritik bir maça çıkan Norveç'te Erling Haaland dışında Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.