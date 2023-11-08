Erling Haaland şov yaptı Manchester City kazandı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Manchester City evinde ağırladığı Young Boys'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Erling Haaland şov yaptı Manchester City kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 00:51
Son güncelleme 08 Kasım 2023 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında konuk ettiği Young Boys'u 3-0 mağlup etmeyi başardı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 51. dakikalarda Erling Haaland ve 45+1'de Phil Foden kaydetti. Ayrıca Erling Haaland attığı ilk golde Didier Drogba sevinci yaparak golünü kutladı.

Young Boys'da Sandro Lauper 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Manchester City aldığı bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Young Boys ise 1 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Leipzig'i ağırlarken, Young Boys'da sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery