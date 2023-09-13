Erling Haaland rekora koşuyor

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor.



26 MAÇTA 25 GOL



23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı.



Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.



6 MAÇA ÇIKTI



Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Erling Haaland, 6 gol kaydetti.



