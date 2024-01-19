Erling Haaland: "Oynamamaktan sıkıldım"

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Dubai'de düzenlenen 2023 yılı Globe Soccer ödüllerinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erling Haaland: 'Oynamamaktan sıkıldım'
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19 Ocak 2024 21:53
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Dubai'de düzenlenen 2023 yılı Globe Soccer ödüllerinde açıklamalarda bulundu.

Ödül töreninde yılın oyuncusu seçilen Haaland, "Manchester City mükemmel bir kulüp. Burada geçirdiğim her dakikadan çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olmasını değerlendiren Haaland, "Bir önce sakatlığımı atlatım sahalara geri dönmeyi bekliyorum. Bu kadar süre sahalardan uzak kalmak beni sıktı." sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki yıldız forvet, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 22 maçta 19 gol 5 asist yaptı.

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