Erling Haaland'ın rotası İspanya!

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, bir sonraki durağını İspanya olarak belirledi.



28 MİLYON EURO'YA RET



AS'ın haberine göre; Norveçli yıldız, Manchester City'den gelen 28 milyon euro'luk yıllık maaş teklifini geri çevirdiği ifade edildi.



Haberin detaylarında, şu an için bir anlaşma olmasa da İngiliz ekibinin, yaptığı teklifi artırmayı da düşündüğü belirtildi. Manchester City'nin, geçen sezon Harry Kane transferini gerçekleştirememesinin ardından Haaland'ın peşine düştüğü ve transfer için gerekli mali güce sahip olduğu belirtildi.



ÖNCELİĞİ İSPANYA



Haaland'ın ise önceliğini İspanya'ya verdiği ve aynı şartlar altında Barcelona veya Real Madrid'de oynamaya istekli olduğu aktarıldı.



REAL MADRID, EKONOMOMİK OLARAK ÖNDE



Haaland'ın transferi için Real Madrid'in son haftalarda girişimlerini artırdığı ve Barcelona'ya göre ekonomik şartlarının daha iyi olduğu vurgulandı. Katalan ekibinin ise maksimum teklifini yaptığı ve spor projesine güvenerek Haaland'ın imza atmasını umduğu kaydedildi.



KESİN OLARAK AYRILACAK



Öte yandan Haaland'ın ise bu yaz Borussia Dortmund'dan kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu ve Nisan ayının sonuna kadar bir sonraki takımına karar vermeyi planladığı belirtildi.



