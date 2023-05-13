Erling Haaland için MANU itirafı!

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Erling Haaland ile ilgili bir itirafta bulundu. Norveçli teknik adam, Molde'de birlikte çalıştığı Haaland'ı o dönem Manchester United'a önerdiği ancak kulübün kendisini dinlemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Erling Haaland için MANU itirafı!
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13 Mayıs 2023 17:42
Son güncelleme 13 Mayıs 2023 18:01
Manchester City'deki ilk sezonunda rekorları alt üst eden ve Premier Lig'de sezonu oyuncusu seçilen Erling Haaland ile ilgili flaş bir itiraf geldi.

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Erling Haaland'la Molde'de birlikte çalıştığı dönemde golcü ismi Manchester United'a önerdiği söyledi. Solskjaer, İngiliz ekibinin, önerisini dinlemediğini kaydetti.

50 yaşındaki teknik adam, "Manchester United'da göreve gelmeden yaklaşık 6 ay önce kulübü aradım ve elimizde bir forvet olduğunu söyledim ama beni dinlemediler. Haaland için 4.5 milyon euro istemiştim ama onu transfer etmediler" sözlerini kullandı.

Molde'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland, sırasıyla Salzburg ve Borussia Dortmund'a transfer oldu. 22 yaşındaki golcü, geçen yaz ise Manchester City ile sözleşme imzaladı.

Manchester City forması altında bu sezon 47 maça çıkan yıldız golcü, 51 gol attı ve 8 asist yaptı.

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