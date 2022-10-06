Erling Haaland için flaş yorum: 'İnsan değil!'

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, attığı goller ile dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor.



Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçının sadece ilk yarısında forma giymesine rağmen 2 gol kaydetmeyi başaran Haaland, maç sonu takım arkadaşı Jack Grealish'den övgü aldı.



City'nin 10 numarası Grealish, "Maçın ortasında Kopenhag kalecisi, bana Erling Haaland'ın insan olmadığını söyledi. Haaland büyük ihtimalle birlikte oynadığım en iyi oyuncu." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Erling Haaland, 19 gol 3 asistlik performans gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ