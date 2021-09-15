Erling Haaland: "Gol atmak benim işim"

Borussia Dortmund'un ikinci golünü atan Erling Haaland, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Erling Haaland: 'Gol atmak benim işim'
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15 Eylül 2021 23:32
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund'un ikinci golünü atan Erling Haaland, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Norveçli oyuncu, "Çok zor bir maç oynadık. Çok kritik bir galibiyet elde ettik. Mücadele ettik, savaştık ve sonu güzel oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Gollerim devam edecek. Çünkü gol atmak benim işim. Yani goller atmaya mecburum." dedi.

Haaland ayrıca, "Jude Bellingham bugün fantastikti! Sadece 18 yaşında ve inanılmazı güç bir futbol oynadı!" açıklamasını yaptı.


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