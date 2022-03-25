Erling Haaland'dan dev teklife ret!

Transferin gözde ismi Erling Haaland'ın, Manchester City'den gelen haftalık 600 bin euro'luk teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Erling Haaland'dan dev teklife ret!
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25 Mart 2022 20:24
Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Manchester City'den gelen teklifi reddetti.

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Manchester City, Norveçli golcüye haftada 600 bin euro kazanacağı bir kontrat teklif etti. Sezon sonunda muhtemel transfer ihtimallerini görmek isteyen Haaland ise bu teklifi geri çevirdi.

EN ÇOK KAZANANLARDAN BİRİ OLACAKTI!

Haberde, Haaland'ın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etseydi, 27-28 milyon euro yıllık kazanacağı ve bu rakamlarla en çok kazanan oyunculardan biri olacağı belirtildi. Genç golcünün ise bu yüksek teklife rağmen ikna olmadığı aktarıldı.

Haaland'ın adı Manchester City dışında; Real Madrid ve Barcelona ile de anılıyor.

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