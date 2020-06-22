Erling Haaland: "Bayern'in şampiyonluğu b.k gibi hissettririyor"

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayern Münih ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Erling Haaland: 'Bayern'in şampiyonluğu b.k gibi hissettririyor'
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22 Haziran 2020 17:57
Sezona damga vuran isimlerden olan Erling Haaland, Bundesliga'da Bayern Münih'in kazandığı şampiyonlukla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Çok üzgün olduğunu belirten Norveçli futbolcu, "Açık konuşacağım, Bayern Münih'in şampiyon olması b.k gibi hissettiriyor. Bayern'in şampiyon olmasından nefret ediyorum ancak yapacak bir şey yok. 2. sırayı alabildik, Bayern Münih'e olabildiğince yaklaşmaya çalıştık ancak başaramadık" dedi.

Erling Haaland, bu sezon RB Salzburg ve Dortmund'da 39 maçta 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.



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