Erkenci Kuş dizisi 5. Bölüm izle, 6. bölüm fragmanı, Erkenci Kuş dizisi izle

İzlenme rekorları kıran ve STAR TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Erkenci Kuş dizisi 5. bölümünde yaşananlar... 6. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Can'la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr'i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar.Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can'ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem'in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?Nihat, bakkalı Çakal İhsan'a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil'e borcunu kapatmak ister. Sanem'in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre'nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.Erkenci Kuş 3. son bölümde heyecanlı sahneler yaşandı. Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Diğer yandan, ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin'in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?Sanem'in, babası Nihat'ın bir bakkal dükkanı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale'nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes'te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman'ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit'le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem'le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.Kerem Çakıroğlu'nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı.Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikayesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi'nin kaleminden çıktı.Merakla beklenen Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Özlem Tokaslan, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Mehmet Cihan Ercan, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Zeynep Kızıltan, Sibel Şişman da bulunuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı dizinin senaristi ise Ayşe Kutlu.Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve orta okulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Can, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri'nde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği Sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan 'İnadına Aşk'ta Yalın Aras rolü ile hayran kitlesini genişletti.