Erken kalkmak için dua, erken uyanma duası (Nasıl erken kalkarım?)

ERKEN KALKMAK İÇİN DUA VİDEO DİYANET

Erken kalkma konusu önemlidir ve güne erken başlamak isteyenler erken uyanmak ister. Sabah erken kalkmak için dua edebilirsiniz. Erken kalkmak için en faydalı yol erkenden gece yatmak olmasına rağmen dua etmek de erken kalkmak için iyi bir yöntemdir. Erkenden kalkabilmek için sıklıkla başvurulan bu yöntemde kendinizi şartlamak ve gece yatmadan önce duayı okumak önemlidir. Sabah erken kalkmak için dua, erken kalkmak için hangi dualar edilir? Erken kalkma duası, Erken uyanma duası gibi detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Erken kalkmak için etmeniz gereken duaların bazılarını sizler için derlemiş bulunuyoruz. Erkenden güne başlamak işlerinizi zamanında halletmek, işe veya okula geç kalmadan erken kalkmak için erkan uyanmak önemlidir. Bir çok farklı sebep için erken kalkabilirsiniz. Yeter ki erken kalkmak için doğru adımları izleyin, gece erkenden yatın ve dualarınızı eksik etmeyin.Bi'smillahi'r-rahmani'r-rahim.La te'huzühu sinetün vela nevmün. Alla-hümme sehhir ayni ve nevvir kalbi ve'dfa' 'anni kesraten nevmi ve ğılzate'l gafleti.Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O Allâh ki, O'nu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutabilir. Allah'ım! Gözümü aç, kalbimi nurlandır, benden uykunun fazlasını ve gafletin ağırlığını uzaklaştır.Her kim gece yatarken bu duâyı okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise Bi-iznillahi Te'ala dilediği saatte uyanır. (Sünnet olan sağ yanına yüzü kıbleye gelecek şekilde yatmaktır.)Her dönemde bazı insanlar sabah erken kalkma konusunda problemler yaşamaktadırlar. Uyuyamamaktan, geç uyumaktan, yoğun stresten, uykusu ağır olmaktan vs. kaynaklanan erken saatte uyanamama ya da uyanmakta zorlanma yaşanabilmektedir.İmam Gazali (RA) 'İhya-yı Ulumu'd Din' eserinde sabah namazına kalkmak için dua ile ilgili bir bahsin geçtiği bölümde yatarken Kehf Suresi'nin son ayeti okunup, şu kelimeler söylenirse Allah Teala hazretleri kendisini namaza uyandıracak üç melek gönderir:Ey Allah'ım! Beni en sevdiğin saatte uyandır ve beni Sana tam anlamıyla yaklaştıracak, gazabından tamamen uzaklaştıracak, en sevdiğin amellerle meşgul et. Senden istiyorum bana veriyorsun, mağfiretini diliyorum beni bağışlıyorsun, Sana dua ediyorum, kabul ediyorsun. Ey Allah'ım! Beni azabından koru, Senden başkasına işlerimi terk etme, beni rezil rüsva etme, bana zikrini unutturma ve beni gafillerden eyleme.