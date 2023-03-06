Erkekler yüksek atlamada altın Amels'in

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlamada Hollandalı Douwe Amels altın madalya kazandı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler yüksek atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Hollandalı Amels, 2.31'lik atlayışıyla büyük bir sürprize imza atarak podyumun ilk basamağına çıkarken, kariyerinin de büyüklerdeki ilk madalyasını kazandı.
2.29 atlayan atletlerden Ukraynalı Andrii Protsenko gümüş, Belçikalı Thomas Carmoy ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler yüksek atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Hollandalı Amels, 2.31'lik atlayışıyla büyük bir sürprize imza atarak podyumun ilk basamağına çıkarken, kariyerinin de büyüklerdeki ilk madalyasını kazandı.
2.29 atlayan atletlerden Ukraynalı Andrii Protsenko gümüş, Belçikalı Thomas Carmoy ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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