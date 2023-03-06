Erkekler yüksek atlamada altın Amels'in

Erkekler yüksek atlamada Hollandalı Douwe Amels altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erkekler yüksek atlamada altın Amels'in
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 00:28
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlamada Hollandalı Douwe Amels altın madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler yüksek atlamada madalyalar sahiplerini buldu.

Hollandalı Amels, 2.31'lik atlayışıyla büyük bir sürprize imza atarak podyumun ilk basamağına çıkarken, kariyerinin de büyüklerdeki ilk madalyasını kazandı.

2.29 atlayan atletlerden Ukraynalı Andrii Protsenko gümüş, Belçikalı Thomas Carmoy ise bronz madalyanın sahibi oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ