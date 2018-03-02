- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta mücadeleleriyle devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:13.00 Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)15.15 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)20.15 Trabzonspor-Banvit (Hayri Gür)13.00 Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank (Ülker Spor ve Etkinlik)15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Giresun 19 Eylül)19.30 Eskişehir Basket-Gaziantep Basketbol (Anadolu Üniversitesi)19.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)14.00 Adana ASKİ-Bornova Beckerspor (Adana Atatürk)14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)14.00 Abdullah Gül Üniversitesi-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)14.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)15.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji)14.00 Bahçeşehir Koleji-Akhisar Belediyespor (Caferağa)15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-OGM Ormanspor (Beylikdüzü)15.00 Petkim Spor-Düzce Belediyespor (İzmir ENKA)16.00 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (TOBB ETÜ)16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Ankara DSİ (Ankara)17.00 Antalyaspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Antalya)18.00 Bursaspor Durmazlar-Sigortam.net Bakırköy Basket (Bursa Atatürk)16.00 Bandırma Kırmızı-Yalova Group Belediye (Banvit Kara Ali Acar)16.00 Selçuklu Belediyespor-Karesispor (Selçuklu Belediyesi)