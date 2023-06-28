Erkekler Triatlonda, Gültigin Er, 48. oldu!

Avrupa oyunları'nda milli sporcumuz Gültigin Er, Erkekler Triatlonda 48. oldu.
Krakow'daki Nowa Huta Gölü'nde düzenlenen triatlonda, sporcular sırasıyla yüzme (bin 500 metre), bisiklet (40 km) ve koşuda (10 km) yarıştı.
Milli sporcu Gültigin Er, 58 sporcu içerisinde yarışı 1.53.57'lik derecesiyle 48. sırada tamamladı.
Altın madalyayı Norveçli Vetle Bergsvik Thorn 1.46.50'lik derecesiyle elde etti. Gümüş madalyayı İsrail'den Shachar Sagiv 1.46.51, bronz madalyayı ise İsviçre'den Adrien Briffod 1.46.52'lik zamanıyla kazandı.
Krakow'daki Nowa Huta Gölü'nde düzenlenen triatlonda, sporcular sırasıyla yüzme (bin 500 metre), bisiklet (40 km) ve koşuda (10 km) yarıştı.
Milli sporcu Gültigin Er, 58 sporcu içerisinde yarışı 1.53.57'lik derecesiyle 48. sırada tamamladı.
Altın madalyayı Norveçli Vetle Bergsvik Thorn 1.46.50'lik derecesiyle elde etti. Gümüş madalyayı İsrail'den Shachar Sagiv 1.46.51, bronz madalyayı ise İsviçre'den Adrien Briffod 1.46.52'lik zamanıyla kazandı.
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