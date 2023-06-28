Erkekler Triatlonda, Gültigin Er, 48. oldu!

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın triatlon branşına milli sporcu Gültigin Er, erkeklerde 48. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erkekler Triatlonda, Gültigin Er, 48. oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2023 15:47
Avrupa oyunları'nda milli sporcumuz Gültigin Er, Erkekler Triatlonda 48. oldu.

Krakow'daki Nowa Huta Gölü'nde düzenlenen triatlonda, sporcular sırasıyla yüzme (bin 500 metre), bisiklet (40 km) ve koşuda (10 km) yarıştı.

Milli sporcu Gültigin Er, 58 sporcu içerisinde yarışı 1.53.57'lik derecesiyle 48. sırada tamamladı.

Altın madalyayı Norveçli Vetle Bergsvik Thorn 1.46.50'lik derecesiyle elde etti. Gümüş madalyayı İsrail'den Shachar Sagiv 1.46.51, bronz madalyayı ise İsviçre'den Adrien Briffod 1.46.52'lik zamanıyla kazandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery