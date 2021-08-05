Erkekler tırmanışta şampiyon Gines Lopez!

İlk kez Tokyo 2020'de temsil edilen sportif tırmanış branşında erkeklerde İspanyol Gines Lopez şampiyon oldu.

Erkekler tırmanışta şampiyon Gines Lopez!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilk kez temsil edilen sportif tırmanış branşında erkeklerde İspanyol Alberto Gines Lopez altın madalya aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde sportif tırmanışta erkekler final müsabakaları yapıldı.

Aomi Urban Sports Park'taki mücadeleler sonunda Gines Lopez, bu branşın ilk şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı.

İkinci sırada yer alan ABD'li Nathaniel Coleman gümüş, üçüncü olan Avusturyalı Jakob Schubert ise bronz madalya elde etti.

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