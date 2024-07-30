Erkekler kürekte İrlanda, kadınlar kürekte İngiltere altın madalya kazandı

Paris 2024'te kürek hafif çiftlerde Büyük Britanya kadınlarda altın, İrlanda erkeklerde altın madalya kazandı.

Erkekler kürekte İrlanda, kadınlar kürekte İngiltere altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte kadınlar ve erkeklerde hafif çift kategorisinde finaller yapıldı.

Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda erkeklerde İrlanda, 6 dakika 10 saniye 99 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 6 dakika 13 saniye, 33 saliseyle İtalya gümüş madalya kazanırken, Yunanistan 6 dakika 13 saniye 44 saliseyle bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise altın madalya 6 dakika 47 saniye 6 saliselik süreyle Büyük Britanya'nın oldu. Romanya, 6 dakika 48 saniye 78 saliseyle gümüş, Yunanistan ise 6 dakika 49 saniye 28 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.

 
 
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