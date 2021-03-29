Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in yarı final maçında Halkbank, Arkas Spor'u mağlup etti ve finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu!
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29 Mart 2021 20:47
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in yarı final maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Halkbank, finale yükseldi. Halkbank finalde yarın Spor Toto ile karşılaşacak.
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Arkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Bravo, Osman Cağatay Durmaz, Matic)

Halkbank: Walsh, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Setler: 21-25, 24-26, 13-25

Süre: 78 dakika (26, 30, 22)



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