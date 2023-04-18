Erkekler Kupa Voley sahibini buluyor

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya gelecek. Saat 17:00'da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Yarı finalde Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırmayı başarırken Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etmiş ve Halkbank'ın finaldeki rakibi olmuştu.
Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
Yarı finalde Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırmayı başarırken Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etmiş ve Halkbank'ın finaldeki rakibi olmuştu.
Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
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