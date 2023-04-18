Erkekler Kupa Voley sahibini buluyor

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank finalde karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erkekler Kupa Voley sahibini buluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2023 09:14
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya gelecek. Saat 17:00'da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Yarı finalde Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırmayı başarırken Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etmiş ve Halkbank'ın finaldeki rakibi olmuştu.

Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery