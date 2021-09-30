Erkekler Kupa Voley grup etabı, 1-3 Ekim tarihlerinde başlıyor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmaları A, B ve C grubu olarak İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2020-2021 sezon sıralamasına göre, 1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe Opet hariç diğer takımlar serpantin usulüne göre 4'erli 3 gruba ayrılacak. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan 6 takım çeyrek finale yükselecek.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şöyle:
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmaları A, B ve C grubu olarak İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2020-2021 sezon sıralamasına göre, 1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe Opet hariç diğer takımlar serpantin usulüne göre 4'erli 3 gruba ayrılacak. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan 6 takım çeyrek finale yükselecek.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şöyle:
|A grubu maç programı / İzmir
|Tarih
|Saat
|Maç
|1 Ekim Cuma
|16.00
|Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor
|1 Ekim Cuma
|18.30
|Bursa Büyükşehir Belediyespor- Bingöl Solhan Spor
|2 Ekim Cumartesi
|17.30
|Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
|2 Ekim Cumartesi
|20.00
|Bingöl Solhan Spor-Galatasaray HDI Sigorta
|3 Ekim Pazar
|13.00
|Bingöl Solhan Spor-Cizre Belediyespor
|3 Ekim Pazar
|15.30
|Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor
|B grubu maç programı / Ankara
|Tarih
|Saat
|Maç
|1 Ekim Cuma
|15.00
|Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor
|1 Ekim Cuma
|17.30
|Altekma-Sorgun Belediyespor
|2 Ekim Cumartesi
|14.00
|Sorgun Belediyespor- Arkas Spor
|2 Ekim Cumartesi
|16.30
|Yeni Kızıltepespor-Altekma
|3 Ekim Pazar
|12.00
|Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor
|3 Ekim Pazar
|14.30
|Arkas Spor-Altekma
|C grubu maç programı / İstanbul
|Tarih
|Saat
|Maç
|1 Ekim Cuma
|16.00
|Halkbank-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş
|1 Ekim Cuma
|18.30
|Spor Toto-Tokat Belediyesi Plevne
|2 Ekim Cumartesi
|14.00
|Tokat Belediye Plevne-Halkbank
|2 Ekim Cumartesi
|16.30
|Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto
|3 Ekim Pazar
|12.00
|Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş
|3 Ekim Pazar
|15.00
|Halkbank-Spor Toto