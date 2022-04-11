Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist Arkas!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist Arkas!
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11 Nisan 2022 20:19
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Arkas Spor 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Atanasov, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Hoag, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Candido)

Setler: 21-25, 28-26, 24-26, 18-25

Süre: 119 dakika (28, 33, 32, 26)

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