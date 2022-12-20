Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final maçları çarşamba gününden itibaren oynanacak.
Tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak ve tur atlayan takımların yarı finale yükseleceği çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)
18.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)
22 Aralık Perşembe:
15.00 Halkbank-TÜRŞAD (TVF Başkent)
18.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
Tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak ve tur atlayan takımların yarı finale yükseleceği çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)
18.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)
22 Aralık Perşembe:
15.00 Halkbank-TÜRŞAD (TVF Başkent)
18.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ