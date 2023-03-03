Erkekler gülle atmada altın madalyanın sahibi belli oldu

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atmada İtalyan Zane Weir, altın madalyaya uzandı.

Abone Ol
Erkekler gülle atmada altın madalyanın sahibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2023 23:26
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atmada İtalyan Zane Weir, altın madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler gülle atmada madalyalar sahiplerini buldu.

İtalyan Weir, 22,06 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Son şampiyon Çek Tomas Stanek 21,90 metrelik atışıyla gümüş, Ukraynalı Roman Kokoshko ise 21,84 metreyle bronz madalya elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ