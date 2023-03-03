Erkekler gülle atmada altın madalyanın sahibi belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atmada İtalyan Zane Weir, altın madalya kazandı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler gülle atmada madalyalar sahiplerini buldu.
İtalyan Weir, 22,06 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Son şampiyon Çek Tomas Stanek 21,90 metrelik atışıyla gümüş, Ukraynalı Roman Kokoshko ise 21,84 metreyle bronz madalya elde etti.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler gülle atmada madalyalar sahiplerini buldu.
İtalyan Weir, 22,06 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Son şampiyon Çek Tomas Stanek 21,90 metrelik atışıyla gümüş, Ukraynalı Roman Kokoshko ise 21,84 metreyle bronz madalya elde etti.
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