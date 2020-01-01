Erkekler Golbol Milli Takımı çeyrek finalde

Erkekler golbol branşındaki son grup maçında Ukrayna'yı 1-0 yenen Türkiye, çeyrek finale çıktı.

Erkekler Golbol Milli Takımı çeyrek finalde
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.

İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.

Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.

Son Dakika Haberleri
Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı
Erkekler Golbol Milli Takımı çeyrek finalde
Elif İldem 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
Tokyo'da milli sporcu Mihriban Korkmaz 9. oldu
Tokyo'da Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya
Golbolde bileğimiz bükülmüyor!
Görme engellilerde ilk paralimpik madalyası sevinci
Tokyo 2020'de Besra Duman'dan bronz madalya
Tokyo 2020'de Merve Cansu Demir çeyrek finalde
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play