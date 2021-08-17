Erkekler basketbolda fikstür çekimi, 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

ING Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Erkekler Federasyon Kupası'nda 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, 20 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkekler basketbolda fikstür çekimi, 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
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17 Ağustos 2021 15:29
ING Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Erkekler Federasyon Kupası'nda 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, 20 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonunun maç programları ile Erkekler Federasyon Kupası eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimleri, 20 Ağustos Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir." denildi.

Açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi için kura çekimi saat 11.00'de, Türkiye Basketbol 1. Ligi için ise saat 13.30'da başlayacaktır. Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de Türkiye Basketbol Ligi kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.


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