Erkekler Balkan Şampiyonası başlıyor!

19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası, salı günü Arnavutluk'ta başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, B Grubu'nda Moldova ve Kosova'yla mücadele edecek.



İlk karşılaşmasına 12 Temmuz Çarşamba günü Moldova karşısında çıkacak milli takım, ikinci mücadelesinde 13 Temmuz Perşembe günü Kosova'yla karşılaşacak.



Millilerin mücadeleleri, Arnavutluk Voleybol Federasyonunun Facebook sayfasından canlı yayınlanacak.



Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Pasörler: Özgür Benzer, Doğukan Yaltıraklı



Smaçörler: Taha Berat Massa, Yiğit Hamza Aslan, Kerem Süel, Aleksey Atilla Öztire



Orta oyuncular: Selim Yıldız, Berat Batın Mergen, Muharrem Kurtuluş, Yakup Önal



Pasör çaprazları: Doğan Karakoç, Emin Aslan Güner



Liberolar: Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce



