Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı başlıyor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu, Perşembe günü gruplarda oynanacak maçlarla başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre grup etabı maçları, 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak.



A Grubu ve B Grubu maçları İzmir, C Grubu karşılaşmaları ise Ankara'da oynanacak.



Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabının maç programı şöyle:



A Grubu / İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi



12 Ekim Perşembe:



16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor



13 Ekim Cuma:



14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta



14 Ekim Cumartesi:



14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor



B Grubu / İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi



12 Ekim Perşembe:



19.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor



13 Ekim Cuma:



19.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor



14 Ekim Cumartesi:



16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto



C Grubu / Ankara-Başkent Voleybol Salonu



12 Ekim Perşembe:



16.00 Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor



18.30 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor



13 Ekim Cuma:



16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD



18.30 Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor



14 Ekim Cumartesi:



16.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor



18.30 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD



Gruplarında birinci olan 3 takım ve en iyi grup ikincisi olmak üzere 4 ekip, çeyrek finale yükselecek. Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, doğrudan çeyrek finale katılacak.



