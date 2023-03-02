Erkekler 800 metrede yarı finalistler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede yarı finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 800 metre elemelerinde 5 seri koşuldu.
Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu yarı finale çıktı.
2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İspanyol Saul Ordonez ile bu yıl 800 metrede en hızlı derecenin (1.45.04) sahibi Belçikalı Tibo De Smet, elemeleri geçemedi.
4 Mart Cumartesi günü akşam seansında koşulacak yarı finalde şu isimler yarışacak:
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 800 metre elemelerinde 5 seri koşuldu.
Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu yarı finale çıktı.
2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İspanyol Saul Ordonez ile bu yıl 800 metrede en hızlı derecenin (1.45.04) sahibi Belçikalı Tibo De Smet, elemeleri geçemedi.
4 Mart Cumartesi günü akşam seansında koşulacak yarı finalde şu isimler yarışacak:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Bosna Hersek
|Amel Tuka
|1.47.22
|2
|İtalya
|Catalin Tecuceanu
|1.47.24
|3
|İspanya
|Andrian Ben
|1.47.32
|4
|İspanya
|Javier Miron
|1.47.38
|5
|Büyük Britanya
|Guy Learmonth
|1.47.51
|6
|Belçika
|Eliott Crestan
|1.47.76
|7
|Macaristan
|Balazs Vindics
|1.47.82
|8
|İsveç
|Andreas Kramer
|1.47.86
|9
|Fransa
|Benjamin Robert
|1.47.92
|10
|İtalya
|Simone Barontini
|1.47.94
|11
|Polonya
|Mateusz Borkowski
|1.49.88
|12
|Finlandiya
|Joonas Rinne
|1.50.13
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