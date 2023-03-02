Erkekler 800 metrede yarı finalistler belli oldu

ÜLKE SPORCU DERECE 1 Bosna Hersek Amel Tuka 1.47.22 2 İtalya Catalin Tecuceanu 1.47.24 3 İspanya Andrian Ben 1.47.32 4 İspanya Javier Miron 1.47.38 5 Büyük Britanya Guy Learmonth 1.47.51 6 Belçika Eliott Crestan 1.47.76 7 Macaristan Balazs Vindics 1.47.82 8 İsveç Andreas Kramer 1.47.86 9 Fransa Benjamin Robert 1.47.92 10 İtalya Simone Barontini 1.47.94 11 Polonya Mateusz Borkowski 1.49.88 12 Finlandiya Joonas Rinne 1.50.13





2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede yarı finale yükselen sporcular belli oldu.Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 800 metre elemelerinde 5 seri koşuldu.Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu yarı finale çıktı.2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İspanyol Saul Ordonez ile bu yıl 800 metrede en hızlı derecenin (1.45.04) sahibi Belçikalı Tibo De Smet, elemeleri geçemedi.4 Mart Cumartesi günü akşam seansında koşulacak yarı finalde şu isimler yarışacak: