Erkekler 800 metrede finalistler belli oldu

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede finale yükselen 8 sporcu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erkekler 800 metrede finalistler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2023 00:08
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 800 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.

Finalde şu isimler yarışacak:

  ÜLKE SPORCU DERECE
1 İspanya Adrian Ben 1.46.82
2 Belçika Eliott Crestan 1.46.84
3 Fransa Benjamin Robert 1.47.11
4 İsveç Andreas Kramer 1.47.11
5 İtalya Simone Barontini 1.47.13
6 Büyük Britanya Guy Learmonth 1.47.50
7 Bosna Hersek Amel Tuka 1.47.53
8 İtalya Catalin Tecuceanu 1.47.53
 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ