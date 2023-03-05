Erkekler 60 metre engellide finalistler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde erkekler 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.
Koşulan iki seride ilk 4'e giren toplam 8 isim, adlarını finale yazdırdı.
Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle:
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde erkekler 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.
Koşulan iki seride ilk 4'e giren toplam 8 isim, adlarını finale yazdırdı.
Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|İsviçre
|Jason Joseph
|7.50
|2
|Polonya
|Jakub Szymanski
|7.54
|3
|İspanya
|Enrique Llopis
|7.58
|4
|Fransa
|Just Kwaou-Mathey
|7.61
|5
|İtalya
|Paolo Dal Molin
|7.62
|6
|Polonya
|Krzysztof Kiljan
|7.67
|7
|Büyük Britanya
|David King
|7.68
|8
|İtalya
|Lorenzo Ndele Simonelli
|7.74
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ