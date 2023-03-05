Erkekler 60 metre engellide finalistler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Erkekler 60 metre engellide finalistler belli oldu
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05 Mart 2023 14:59
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde erkekler 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.

Koşulan iki seride ilk 4'e giren toplam 8 isim, adlarını finale yazdırdı.

Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle:

  ÜLKE SPORCU DERECE
1 İsviçre Jason Joseph 7.50
2 Polonya Jakub Szymanski 7.54
3 İspanya Enrique Llopis 7.58
4 Fransa Just Kwaou-Mathey 7.61
5 İtalya Paolo Dal Molin 7.62
6 Polonya Krzysztof Kiljan 7.67
7 Büyük Britanya David King 7.68
8 İtalya Lorenzo Ndele Simonelli 7.74
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