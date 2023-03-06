Erkekler 60 metre engellide altın madalya Joseph'e gitti!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide altın madalyanın sahibi İsviçreli sporcu Jason Joseph oldu.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkekler 60 metrede madalyalar sahibini buldu.



Jason Joseph, 7.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalya elde etti.



Polonyalı Jakub Szymanski, 7.56'lık süresiyle gümüş madalya kazanırken, Fransız Just Kwaou-Mathey ise 7.59 ile bronz madalyanın sahibi oldu.



İspanyol sporcu Enrique Llopis ise koşuyu tamamlayamadı. Son engele takılarak omzunun üzerine düşen Llopis, kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin saha içinde müdahalede bulunduğu Enrique Llopis, daha sonra sedyeyle pist dışına taşındı ve hastaneye götürüldü.

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