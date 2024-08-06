Erkekler 200 metrede Letsile Tebogo zirvenin sahibi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Atletizm erkekler 200 metrede Botsvana'dan Letsile Tebogo altın madalya kazandı.

Erkekler 200 metrede Letsile Tebogo zirvenin sahibi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 200 metrede Botsvana'dan Letsile Tebogo altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 200 metrenin finalleri gerçekleştirildi.

Botsvana'dan Letsile Tebogo 19.46'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Kenneth Bednarek 19.62'lik derecesiyle gümüş, ABD'li Noah Lyles 19.70'le bronz madalya kazandı.

Öte yandan 100 metrede altın madalya kazanan Noah Lyles, 200 metrede bunu başaramadı.

Ayrıca Lyles, yarıştan sonra basın mensuplarına verdiği röportajda, 6 Ağustos Salı günü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak yine de yarışmaya katıldığını söyledi.

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