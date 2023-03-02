Erkekler 1500 metrede yarı finalistler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede finalistler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Erkekler 1500 metrede yarı finalistler belli oldu
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02 Mart 2023 22:04
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 1500 metre elemelerinde üç seri koşuldu.

Geçen yıl 3.30.60'la salon dünya rekorunu kıran Norveçli Jakob Ingebrigtsen, serilerdeki en yavaş dereceyle (3.50.29) finale çıktı.

Yarın koşulacak finalde şu isimler yarışacak:

  ÜLKE SPORCU DERECE
1 Büyük Britanya Neil Gourley 3.41.08
2 İspanya Jesus Gomez 3.41.26
3 İtalya Ossama Meslek 3.41.34
4 Fransa Louis Gilavert 3.41.45
5 İrlanda Luke Mccann 3.41.51
6 Çekya Jan Fris 3.41.57
7 İtalya Pietro Arese 3.43.97
8 Polonya Michal Rozmys 3.43.97
9 Belçika Ismael Debjani 3.44.00
10 Fransa Azeddine Habz 3.49.88
11 Büyük Britanya George Mills 3.50.01
12 Norveç Jakob Ingebrigtsen 3.50.29
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