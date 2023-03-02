Erkekler 1500 metrede yarı finalistler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 1500 metre elemelerinde üç seri koşuldu.
Geçen yıl 3.30.60'la salon dünya rekorunu kıran Norveçli Jakob Ingebrigtsen, serilerdeki en yavaş dereceyle (3.50.29) finale çıktı.
Yarın koşulacak finalde şu isimler yarışacak:
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 1500 metre elemelerinde üç seri koşuldu.
Geçen yıl 3.30.60'la salon dünya rekorunu kıran Norveçli Jakob Ingebrigtsen, serilerdeki en yavaş dereceyle (3.50.29) finale çıktı.
Yarın koşulacak finalde şu isimler yarışacak:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Büyük Britanya
|Neil Gourley
|3.41.08
|2
|İspanya
|Jesus Gomez
|3.41.26
|3
|İtalya
|Ossama Meslek
|3.41.34
|4
|Fransa
|Louis Gilavert
|3.41.45
|5
|İrlanda
|Luke Mccann
|3.41.51
|6
|Çekya
|Jan Fris
|3.41.57
|7
|İtalya
|Pietro Arese
|3.43.97
|8
|Polonya
|Michal Rozmys
|3.43.97
|9
|Belçika
|Ismael Debjani
|3.44.00
|10
|Fransa
|Azeddine Habz
|3.49.88
|11
|Büyük Britanya
|George Mills
|3.50.01
|12
|Norveç
|Jakob Ingebrigtsen
|3.50.29
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