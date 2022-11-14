Erkek voleybolunda beş Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Erkek voleybolunda beş Türk takımı 15-16 Kasım'da Avrupa kupalarında mücadele edecek.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart ve Halkbank, CEV Kupası'nda ise son 32 turunda Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkas Spor sahaya çıkacak.CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarını kaybeden iki başkent ekibi, rakiplerini 16 Kasım Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak. B Grubu'nda Halkbank çarşamba günü Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımıyla, aynı salonda saat 20.00'da ise Ziraat Bankkart, E Grubu'nda İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımıyla mücadele edecek.CEV Kupası'nda ise Galatasaray HDI Sigorta, yarın deplasmanda Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel'le takımına TSİ 21.00'da konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılara tur atlamak için 2 set kazanması yeterli olacak.Fenerbahçe HDI Sigorta ise ilk maçı 3-1 kaybettiği Romanya ekibi SCM Craiova'yla 16 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nda tur atlamak için rakibini 3-0 ya da 3-1 yenerek maçı altın sete götürmeye çalışacak.CEV Kupası'ndaki bir diğer Türk ekibi Arkas Spor ise ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği Belçika ekibi Caruur Volley Gent'le 16 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, sahasında rakibini yenmesi durumunda tur atlayacak. Belçika ekibine tur atlamak için 3-0 ya da 3-1 galibiyet gerekli olacak. Maçı konuk ekip 3-2 kazanırsa, tur atlayan takımı altın set belirleyecek.