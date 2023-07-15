Erkek Voleybolda rakip belli oldu

"Filenin Efeleri", FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'yle eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkek Voleybolda rakip belli oldu
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15 Temmuz 2023 17:39
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Voleybol Takımı'nın, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu.

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