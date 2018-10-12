Erkek ve kadın basketbolunda haftanın program

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 2018-2019 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar)15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit (Şahinbey)17.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)20.00 TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)15.15 Türk Telekom-Fenerbahçe (Ankara)20.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)16.00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)16.00 İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)16.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)14 Ekim Pazar:14.00 Canik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Mustafa Dağıstanlı)15 Ekim Pazartesi:18.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çukurova Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)20.00 Fenerbahçe-OGM Ormanspor (Metro Enerji)15.00 Ankara DSİ-Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi (Mamak Belediyesi)16.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)18.00 Düzce Belediyespor-Artvin Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)16.00 Karesispor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)17.00 Bursaspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Bursa Atatürk)17.00 Edirnespor-Akhisar Belediyespor (Mimar Sinan)17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yalova Belediyespor (Manisa Atatürk)14 Ekim Pazar:17.00 Selçuklu Basketbol-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)