Erkek Milli Voleybol Takımı, 5-8'incilik maçına çıkacak!

Çeyrek finalde İtalya'ya yenilen Erkek Milli Voleybol Takımı, 5-8'incilik maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkek Milli Voleybol Takımı, 5-8'incilik maçına çıkacak!
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30 Haziran 2022 16:34
Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde İtalya'ya 3-0 yenildi.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda milli takım, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibine 25-15, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenilen milli takım, yarın 5-8'incilik klasman maçına çıkacak.

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