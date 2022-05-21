Erkek boksörler de yumruklarıyla Avrupa'yı sallamak istiyor

Erkek Boks Milli Takımı, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamlayan Boks Milli Takımı, organizasyonun düzenleneceği Ermenistan'a gitti.



Milli sporcuların 10 sıklette madalya mücadelesi vereceği organizasyonda 48 kiloda Metehan Adıgüzel, 51 kiloda Ramazan Demir, 54 kiloda Muhammet Saçlı, 57 kiloda Batuhan Çiftçi, 63,5 kiloda Adem Furkan Avcı, 67 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 71 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 86 kiloda Burak Aksın, +92 kiloda Berat Acar ringe çıkacak.



Milli takımın başantrenörü Yergali Bekmurzayev, AA muhabirine, kamp süreçlerinin verimli geçtiğini söyledi.



Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını vurgulayan Bekmurzayev, "Hırvatistan'ın Porec kentinde mart ayında düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan, 22 Yaş Altı Boks Milli Takımımız başarılı oldu. Avrupa Şampiyonası'nda tüm kategorilerde madalya almak istiyoruz ama daha tecrübeli olan 3-4 sıkletimiz var. Özellikle bu sıkletlerde altın madalya bekliyoruz." dedi.



Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirten Bekmurzayev, ardından olimpiyata katılmak için vize almak istediklerini dile getirdi.



Bekmurzayev, şampiyonanın 13 sıklette yapılacağını ancak bazı sakatlıklar nedeniyle organizasyona 10 sıklette katılacaklarını kaydetti.



Takım kaptanı Burak Aksın ise boksa 2005 yılında başladığını, 2008 yılından itibaren milli takımda yer aldığını anlattı.



Şampiyonaya hazır olduklarına işaret eden Burak, "4 sıklette altın madalya alabileceğimizi düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız.Öncelikli olarak Avrupa Şampiyonası'nda, daha sonra Akdeniz Oyunları'nda altın madalyalar almak istiyoruz." diye konuştu.



Milli boksör Muhammet Saçlı da "Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla döneceğimi düşünüyorum. Başarısızlığa üzülmüyorum, daha çok başarılı olmak için çalışıyorum." ifadesini kullandı.









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