Erkek basketbolunda derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Lig'inin 18. haftasındaki derbide 23 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Icrypex, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkek basketbolunda derbi heyecanı
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22 Ocak 2021 16:23
ING Basketbol Süper Lig'inin 18. haftasındaki derbide 23 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Icrypex, Galatasaray'ı konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 15.15'te başlayacak.

Ligde iyi bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, haftaya 7. sırada girdi.

Sıkıntılı bir sezon yaşayan ve son olarak Ekrem Memnun'un takımın başına geçtiği sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 11 yenilgiyle 13. sırada yer aldı.



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