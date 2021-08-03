Erkek basketbolda son yarı finalist Avustralya!

Tokyo'da erkek basketbolunda son yarı finalist Avustralya oldu

Erkek basketbolda son yarı finalist Avustralya!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek basketbolunda Avustralya, dünya ikincisi Arjantin'i 97-59 yenerek yarı finale yükseldi.

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu Arjantin'in 22-18'lik üstünlüğüyle geçilse de soyunma odasına Avustralya 39-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 60-48 önde geçen Avustralya, son çeyrekte farkı daha da açarak sahadan 38 sayı farkla 97-59'luk galibiyetle ayrıldı.

2016 Rio'da da yarı final oynayan Avustralya, bir kez daha son 4'e kaldı ve ABD'nin rakibi oldu. Tarihinde 5. kez yarı finale çıkan Avustralya, daha önceki 4 kez finale çıkma şansını da kaybetmiş ve hep olimpiyat dördüncüsü olmuştu. Diğer yarı finalde ise Slovenya ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmanın en skorer ismi Avustralya'nın NBA yıldızı Patty Mills oldu. Mills maçı 18 sayıyla tamamladı.

Arjantin'de ise Nicolas Laprovittola'nın 16, Gabriel Deck'in de 12 sayısı farklı yenilgiyi engelleyemedi.

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