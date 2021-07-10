Erkan Zengin'den Eskişehirspor taraftarını heyecanlandıran mesaj

Geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde, transferin açılması için Mustafa Akgören başkanlığındaki yönetime önemli katkılarda bulunan ve Divan Kurulu'nun bu günlerde yaptığı imza toplama çalışmalarında da etkili olan Eskişehirspor'un eski futbolcusu Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Eskişehirspor taraftarlarını heyecanlandırdı.



Neler yaşanacak merak konusu



Erkan'ın attığı, "Seni gerçekten sevenler var, yeniden başlayacak her şey kimse durduramayacak seni, eski günlerdeki gibi. Eskişehirspor" tviti sonrası nelerin yaşanacağı merak konusu.



Sosyal medyada çokça paylaşıldı



Eskişehirspor'da uzun yıllar futbol oynayan, kaptanlık pazubandını uzun süre takan Erkan Zengin'in Siyah-Kırmızılı kulübe olan gönül bağı biliniyor. Deneyimli futbolcunun zor günler geçiren kulübün yanında olması camiayı sevindirdi. Attığı bu tvitte olumlu mesajlar veren Erkan Zengin'in üstü kapalı ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada birçok taraftar tarafından paylaşılan tvit sonrası gelişmeler merak edilmeye başlandı



Kaynak: Eskişehir Anadolu



