Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Federasyonunun başkan yardımcısı oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Federasyonunun başkan yardımcılığına seçildi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Yüzme Federasyonunun seçimli kongresinde başkanlığa Antonio Silva'nın seçildiği belirtildi.
Yapılan seçimde Erkan Yalçın'ın da 90 oyun 86'sını alarak başkan yardımcılığına getirildiği kaydedildi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Yüzme Federasyonunun seçimli kongresinde başkanlığa Antonio Silva'nın seçildiği belirtildi.
Yapılan seçimde Erkan Yalçın'ın da 90 oyun 86'sını alarak başkan yardımcılığına getirildiği kaydedildi.