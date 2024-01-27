Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Federasyonunun başkan yardımcısı oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Federasyonunun başkan yardımcısı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Federasyonunun başkan yardımcısı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 16:04
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Federasyonunun başkan yardımcılığına seçildi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Yüzme Federasyonunun seçimli kongresinde başkanlığa Antonio Silva'nın seçildiği belirtildi.

Yapılan seçimde Erkan Yalçın'ın da 90 oyun 86'sını alarak başkan yardımcılığına getirildiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery